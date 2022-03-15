Обстрел как послание

КСИР заявил, что целью были израильские объекты, расположенные в Эрбиле. Значит, обстрел стал ответом на недавний израильский удар по базе КСИР в Сирии. Израиль тесно сотрудничает с властями и военными Курдистана и имеет военные объекты в стране. Но нанести им ущерб ракетами, не оснащенными современными системами наведения, невозможно. И в Иране это прекрасно знают.