Обстрел как послание

Обстрел как посланиеДля чего Иран обстреливал Эрбиль
Ракетный удар, нанесенный иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по столице Иракского Курдистана, – это, скорее всего, послание. 12 ракет, упавших на Эрбиль, никого не убили и не нанесли серьезных повреждений каким-либо объектам. Можно предположить, что ракетчики и не стремились вызвать жертвы и разрушения в курдской столице.
КСИР заявил, что целью были израильские объекты, расположенные в Эрбиле. Значит, обстрел стал ответом на недавний израильский удар по базе КСИР в Сирии. Израиль тесно сотрудничает с властями и военными Курдистана и имеет военные объекты в стране. Но нанести им ущерб ракетами, не оснащенными современными системами наведения, невозможно. И в Иране это прекрасно знают.
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