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Обстрел как послание

Для чего Иран обстреливал Эрбиль
Евгений Трифонов , политолог
SAFIN HAMED / AFP

Ракетный удар, нанесенный иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по столице Иракского Курдистана, – это, скорее всего, послание. 12 ракет, упавших на Эрбиль, никого не убили и не нанесли серьезных повреждений каким-либо объектам. Можно предположить, что ракетчики и не стремились вызвать жертвы и разрушения в курдской столице.

КСИР заявил, что целью были израильские объекты, расположенные в Эрбиле. Значит, обстрел стал ответом на недавний израильский удар по базе КСИР в Сирии. Израиль тесно сотрудничает с властями и военными Курдистана и имеет военные объекты в стране. Но нанести им ущерб ракетами, не оснащенными современными системами наведения, невозможно. И в Иране это прекрасно знают.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных