Сколько продлится золотой век айтишников

Сколько продлится золотой век айтишниковВ ближайшие годы дефицит IT-специалистов сохранится
Растущая потребность в IT-специалистах сделала эту профессию самой дефицитной в мире. По подсчетам АПКИТ, еще до пандемии нехватка кадров в этой сфере в России составляла около 222 000 человек. В 2020 г., когда ковидные ограничения потребовали от бизнеса ускоренной цифровизации, потребность в айтишниках подскочила в разы. Сейчас спрос должен вырасти еще больше, поскольку в связи с санкциями России придется активно развивать отечественное ПО, а также интернет-сервисы и цифровые технологии в целом. По данным Минцифры, в конце 2021 г. экономике страны не хватало от 0,5 млн до 1 млн IT-специалистов. Очень скоро эта цифра может резко увеличиться.
В условиях жесткой битвы за кадры зарплаты в IT растут невероятными темпами. Особенно заметно их уровень поднимается с сентября 2020 г., когда компании начали агрессивно перекупать сотрудников друг у друга. Ужесточению конкуренции способствует и тренд к работе на удаленке: российские работодатели теперь борются за кадры с зарубежными, а зарплаты в регионах приближаются к московским. Что интересно, наиболее активно растет ценник в небольших компаниях, поскольку они вынуждены доплачивать соискателям за условный риск: в стартапах меньше стабильности, а во время пандемии этот критерий стал одним из ключевых при выборе работы.