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Сколько продлится золотой век айтишников

В ближайшие годы дефицит IT-специалистов сохранится
Сергей Плуготаренко , директор Российской ассоциации электронных коммуникаций
PIXABAY

Растущая потребность в IT-специалистах сделала эту профессию самой дефицитной в мире. По подсчетам АПКИТ, еще до пандемии нехватка кадров в этой сфере в России составляла около 222 000 человек. В 2020 г., когда ковидные ограничения потребовали от бизнеса ускоренной цифровизации, потребность в айтишниках подскочила в разы. Сейчас спрос должен вырасти еще больше, поскольку в связи с санкциями России придется активно развивать отечественное ПО, а также интернет-сервисы и цифровые технологии в целом. По данным Минцифры, в конце 2021 г. экономике страны не хватало от 0,5 млн до 1 млн IT-специалистов. Очень скоро эта цифра может резко увеличиться.

В условиях жесткой битвы за кадры зарплаты в IT растут невероятными темпами. Особенно заметно их уровень поднимается с сентября 2020 г., когда компании начали агрессивно перекупать сотрудников друг у друга. Ужесточению конкуренции способствует и тренд к работе на удаленке: российские работодатели теперь борются за кадры с зарубежными, а зарплаты в регионах приближаются к московским. Что интересно, наиболее активно растет ценник в небольших компаниях, поскольку они вынуждены доплачивать соискателям за условный риск: в стартапах меньше стабильности, а во время пандемии этот критерий стал одним из ключевых при выборе работы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных