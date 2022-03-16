Сколько продлится золотой век айтишников

Растущая потребность в IT-специалистах сделала эту профессию самой дефицитной в мире. По подсчетам АПКИТ, еще до пандемии нехватка кадров в этой сфере в России составляла около 222 000 человек. В 2020 г., когда ковидные ограничения потребовали от бизнеса ускоренной цифровизации, потребность в айтишниках подскочила в разы. Сейчас спрос должен вырасти еще больше, поскольку в связи с санкциями России придется активно развивать отечественное ПО, а также интернет-сервисы и цифровые технологии в целом. По данным Минцифры, в конце 2021 г. экономике страны не хватало от 0,5 млн до 1 млн IT-специалистов. Очень скоро эта цифра может резко увеличиться.