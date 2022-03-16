Почему выделение из «Яндекс» «Дзена» и новостей – хорошее решение

Сайт yandex.ru, как представляется, является таким же элементом инфраструктуры, как, например, электрические сети. Значение «Яндекса» для рынка электронной коммерции, как минимум, и для всего того, что принято называть digital, неоспоримо. Он управляет трафиком и так или иначе распределяет его между участниками рынков.