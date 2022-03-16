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Почему выделение из «Яндекс» «Дзена» и новостей – хорошее решение

Инфраструктурную часть компании стоит отделить от всех пользовательских сервисов
Игорь Иванов , заместитель главного редактора «Ведомостей»
Отделение рыночных сервисов компании от инфраструктурного элемента – трафик-генератора, сайта yandex.ru – позволит оздоровить среду / Евгений Разумный / Ведомости

Отделение «Яндекса» от его новостного сервиса и платформы «Яндекс.Дзен», о котором сообщил 15 марта РБК, представляется разумным решением с точки зрения развития конкуренции на рынке. В идеале весь «Яндекс» должен быть разделен на инфраструктурную, практически монопольную, часть и конкурентную, в которую входят почти все сервисы компании.

Сайт yandex.ru, как представляется, является таким же элементом инфраструктуры, как, например, электрические сети. Значение «Яндекса» для рынка электронной коммерции, как минимум, и для всего того, что принято называть digital, неоспоримо. Он управляет трафиком и так или иначе распределяет его между участниками рынков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных