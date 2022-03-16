Почему выделение из «Яндекс» «Дзена» и новостей – хорошее решение

Почему выделение из «Яндекс» «Дзена» и новостей – хорошее решениеИнфраструктурную часть компании стоит отделить от всех пользовательских сервисов
Отделение «Яндекса» от его новостного сервиса и платформы «Яндекс.Дзен», о котором сообщил 15 марта РБК, представляется разумным решением с точки зрения развития конкуренции на рынке. В идеале весь «Яндекс» должен быть разделен на инфраструктурную, практически монопольную, часть и конкурентную, в которую входят почти все сервисы компании.
Сайт yandex.ru, как представляется, является таким же элементом инфраструктуры, как, например, электрические сети. Значение «Яндекса» для рынка электронной коммерции, как минимум, и для всего того, что принято называть digital, неоспоримо. Он управляет трафиком и так или иначе распределяет его между участниками рынков.
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