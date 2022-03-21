Каким будет новое бюджетное правило

Хоть и говорят, что Бюджетный кодекс обязан быть неизменным – выбит из мрамора или вылит из бронзы, – поправки в него в последние годы принимались часто. Чаще, чем раз в квартал. То же касается и бюджетного правила, призванного ввести определенные ограничения для расходования средств при получении сверхдоходов федерального бюджета. На моей памяти сменилось порядка пяти основных версий бюджетного правила. До ввода новых санкций оно действовало следующим образом: доходы бюджета с продажи нефти по цене выше, чем определенная сумма, переходили в фонд национального благосостояния (ФНБ) и сохранялись в нем в виде безрисковых ликвидных активов. Такая цена отсечения была определена в $40 за баррель для 2017 г. и затем ежегодно индексировалась. Если цена нефти опускалась ниже зафиксированной отметки, средства из ФНБ должны были выделяться для компенсации недополученных доходов.