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Каким будет новое бюджетное правило

Накопленные резервы необходимо направлять на помощь гражданам и предприятиям
Владимир Климанов , директор Центра региональной политики РАНХиГС
Максим Стулов / Ведомости

Хоть и говорят, что Бюджетный кодекс обязан быть неизменным – выбит из мрамора или вылит из бронзы, – поправки в него в последние годы принимались часто. Чаще, чем раз в квартал. То же касается и бюджетного правила, призванного ввести определенные ограничения для расходования средств при получении сверхдоходов федерального бюджета. На моей памяти сменилось порядка пяти основных версий бюджетного правила. До ввода новых санкций оно действовало следующим образом: доходы бюджета с продажи нефти по цене выше, чем определенная сумма, переходили в фонд национального благосостояния (ФНБ) и сохранялись в нем в виде безрисковых ликвидных активов. Такая цена отсечения была определена в $40 за баррель для 2017 г. и затем ежегодно индексировалась. Если цена нефти опускалась ниже зафиксированной отметки, средства из ФНБ должны были выделяться для компенсации недополученных доходов.

Видимо, теперь мы вступаем в эпоху нового бюджетного правила. Того, что сейчас происходит в российской экономике, никогда еще не было в новейшей истории. С одной стороны, бюджет получает сверхбольшие нефтегазовые доходы из-за высоких цен на энергоносители, а с другой стороны, страна испытывает жесточайший кризис, который требует расходования средств, а не накопления сверхдоходов. Невиданный нонсенс, который и требует корректировки заданных в законе ограничений и процедур.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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