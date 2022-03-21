Интеграция по-русски

Интеграция по-русскиКак отечественные ERP-системы заменят зарубежные
После ухода из России SAP и Oracle местный рынок ERP-систем будет поделен заново российскими разработчиками. Процесс этот наверняка будет увлекательным.
ERP – ключевая система автоматизации бизнес-процессов компании. Ее главная задача – повышение общей производительности компании, сокращения ручных операций, упорядочение бизнес-процессов.
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