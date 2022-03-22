Квартира в цифре

Квартира в цифреКак новый госстандарт умного дома изменит сферу ЖКХ
В январе этого года стало известно, что правительство совместно с застройщиками и IT-компаниями разрабатывает госстандарт умного многоквартирного дома. Проект в том числе определяет, что именно делает дом, квартиру или здание умными.
У потребителя умный дом обычно ассоциируется с конкретными приборами: датчиками, которые реагируют на движение, колонками для управления бытовой техникой и другими девайсами. Размер потенциального рынка умных устройств для квартир и домов действительно большой: для отечественных производителей он составляет около 150 млрд руб. в год.
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