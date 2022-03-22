Квартира в цифре

У потребителя умный дом обычно ассоциируется с конкретными приборами: датчиками, которые реагируют на движение, колонками для управления бытовой техникой и другими девайсами. Размер потенциального рынка умных устройств для квартир и домов действительно большой: для отечественных производителей он составляет около 150 млрд руб. в год.