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Чего ждать от возобновления торгов

На рынок будут действовать разнонаправленные силы
Олег Сыроваткин , ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиций»
Максим Стулов / Ведомости

Торги акциями на Московской бирже не проводились с 25 февраля. После остановки торгов на Мосбирже бумаги российских эмитентов в виде ADR/GDR еще несколько дней (до 3 марта) торговались на зарубежных площадках, в частности в Лондоне, где за это время цены рухнули еще на десятки процентов.

С момента окончания торгов в отношении ряда российских эмитентов и отраслей были введены санкции и об уходе с местного рынка объявили многие зарубежные компании. Изменились макроэкономическая картина и фундаменталии для всех видов бизнеса. Поэтому после открытия торгов инвесторам будет непросто ориентироваться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных