Чего ждать от возобновления торгов

Торги акциями на Московской бирже не проводились с 25 февраля. После остановки торгов на Мосбирже бумаги российских эмитентов в виде ADR/GDR еще несколько дней (до 3 марта) торговались на зарубежных площадках, в частности в Лондоне, где за это время цены рухнули еще на десятки процентов.