Чего ждать от возобновления торгов

Чего ждать от возобновления торговНа рынок будут действовать разнонаправленные силы
Торги акциями на Московской бирже не проводились с 25 февраля. После остановки торгов на Мосбирже бумаги российских эмитентов в виде ADR/GDR еще несколько дней (до 3 марта) торговались на зарубежных площадках, в частности в Лондоне, где за это время цены рухнули еще на десятки процентов.
С момента окончания торгов в отношении ряда российских эмитентов и отраслей были введены санкции и об уходе с местного рынка объявили многие зарубежные компании. Изменились макроэкономическая картина и фундаменталии для всех видов бизнеса. Поэтому после открытия торгов инвесторам будет непросто ориентироваться.
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