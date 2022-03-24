Сирийский выход и персидский тупик

Это была первая поездка сирийского лидера в арабскую страну после начала гражданской войны в Сирии. Сирия и ОАЭ входят в противоборствующие коалиции. Сирия – союзник Ирана, ливанской «Хезболлы» и йеменских хуситов. ОАЭ, Саудовская Аравия (КСА), Катар, Кувейт, Бахрейн, Иордания и Египет составляют антииранский союз, именуемый Арабской коалицией, хотя противоречия между этими странами весьма существенны.