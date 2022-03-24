Сирийский выход и персидский тупик

Сирийский выход и персидский тупикЗачем ОАЭ налаживает контакты с Тегераном
Мартовский визит президента Сирии Башара Асада в Объединенные Арабские Эмираты стал настоящей бомбой. Переговоры Асада, которого арабские страны, включая ОАЭ, дружно проклинали на протяжении 11 лет, с правителем принимающей страны Мухаммадом ибн Заидом Аль-Нахайяном сопровождался традиционными восточными славословиями, заявлениями о «братских отношениях», обещаниями сотрудничества во всех областях и т. д.
Это была первая поездка сирийского лидера в арабскую страну после начала гражданской войны в Сирии. Сирия и ОАЭ входят в противоборствующие коалиции. Сирия – союзник Ирана, ливанской «Хезболлы» и йеменских хуситов. ОАЭ, Саудовская Аравия (КСА), Катар, Кувейт, Бахрейн, Иордания и Египет составляют антииранский союз, именуемый Арабской коалицией, хотя противоречия между этими странами весьма существенны.