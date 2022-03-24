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Сирийский выход и персидский тупик

Зачем ОАЭ налаживает контакты с Тегераном
Евгений Трифонов , политолог
Hassan Al Menhali / UAE's Ministry of Presidential Affairs / AFP

Мартовский визит президента Сирии Башара Асада в Объединенные Арабские Эмираты стал настоящей бомбой. Переговоры Асада, которого арабские страны, включая ОАЭ, дружно проклинали на протяжении 11 лет, с правителем принимающей страны Мухаммадом ибн Заидом Аль-Нахайяном сопровождался традиционными восточными славословиями, заявлениями о «братских отношениях», обещаниями сотрудничества во всех областях и т. д.

Это была первая поездка сирийского лидера в арабскую страну после начала гражданской войны в Сирии. Сирия и ОАЭ входят в противоборствующие коалиции. Сирия – союзник Ирана, ливанской «Хезболлы» и йеменских хуситов. ОАЭ, Саудовская Аравия (КСА), Катар, Кувейт, Бахрейн, Иордания и Египет составляют антииранский союз, именуемый Арабской коалицией, хотя противоречия между этими странами весьма существенны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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