Гарант социального благополучия

Надо понимать, что медицина не исключительно социальный вопрос (хотя он, разумеется, имеет здесь главенствующее значение). Материальные и нематериальные блага производят люди, а не роботы. Экономика страны не может работать, если нет физически и ментально здорового, трудоспособного населения. Это аксиома – утверждение, не требующее доказательств. При этом инновационный, социально ориентированный бизнес в этой сфере не только не конкурирует с государственной системой здравоохранения – он помогает ей. Общие усилия всех людей, которые трудятся на этом поприще, способствуют развитию человеческого капитала, становятся мотором экономического роста.