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Гарант социального благополучия

Как создать условия, чтобы инвесторам из других отраслей было выгодно вкладывать в медицину
Евгений Туголуков , основатель группы компаний «Медскан»
Первоклассные врачи – это, конечно, главное, что необходимо для квалифицированной помощи людям / Андрей Гордеев / Ведомости

Здравоохранение – это не только и не столько отрасль из сферы услуг, оказывающая помощь людям, испытывающим проблемы со своим здоровьем. Это и система, выступающая гарантом социального благополучия.

Надо понимать, что медицина не исключительно социальный вопрос (хотя он, разумеется, имеет здесь главенствующее значение). Материальные и нематериальные блага производят люди, а не роботы. Экономика страны не может работать, если нет физически и ментально здорового, трудоспособного населения. Это аксиома – утверждение, не требующее доказательств. При этом инновационный, социально ориентированный бизнес в этой сфере не только не конкурирует с государственной системой здравоохранения – он помогает ей. Общие усилия всех людей, которые трудятся на этом поприще, способствуют развитию человеческого капитала, становятся мотором экономического роста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных