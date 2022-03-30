Куда пойдет инвестор

В первый день торгов после длительного перерыва фондовый рынок вырос на 4,4% по индексу Мосбиржи, однако за последующие сессии рост этот растерял и продолжил вяло сползать. Главными жертвами стали объемы торгов. В четверг наторговали 100 млрд руб., в пятницу – около 50 млрд, в понедельник же всего 33 млрд. Это тревожный знак, который говорит о том, что рынок становится не то что замкнутым контуром, а песочницей для частных инвесторов в замкнутом контуре российской экономики.