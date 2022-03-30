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Куда пойдет инвестор

Наибольший интерес вызывают сырьевой сектор и металлургия
Григорий Сосновский , директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС мир инвестиций»
Слабый рубль помогает нефтяным компаниям и не очень помогает газовым / Евгений Разумный / Ведомости

В первый день торгов после длительного перерыва фондовый рынок вырос на 4,4% по индексу Мосбиржи, однако за последующие сессии рост этот растерял и продолжил вяло сползать. Главными жертвами стали объемы торгов. В четверг наторговали 100 млрд руб., в пятницу – около 50 млрд, в понедельник же всего 33 млрд. Это тревожный знак, который говорит о том, что рынок становится не то что замкнутым контуром, а песочницей для частных инвесторов в замкнутом контуре российской экономики.

С другой стороны, чем тоньше рынок, тем меньшие объемы активов необходимы, чтобы существенно сдвинуть его вверх. Двигать вниз интереса нет – иностранцам выходить пока не дают, короткие позиции запрещены, маржинальные в общей массе уже закрыты, а продавать ранее купленные акции с существенным убытком смысла нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных