Куда пойдет инвестор

Куда пойдет инвесторНаибольший интерес вызывают сырьевой сектор и металлургия
В первый день торгов после длительного перерыва фондовый рынок вырос на 4,4% по индексу Мосбиржи, однако за последующие сессии рост этот растерял и продолжил вяло сползать. Главными жертвами стали объемы торгов. В четверг наторговали 100 млрд руб., в пятницу – около 50 млрд, в понедельник же всего 33 млрд. Это тревожный знак, который говорит о том, что рынок становится не то что замкнутым контуром, а песочницей для частных инвесторов в замкнутом контуре российской экономики.
С другой стороны, чем тоньше рынок, тем меньшие объемы активов необходимы, чтобы существенно сдвинуть его вверх. Двигать вниз интереса нет – иностранцам выходить пока не дают, короткие позиции запрещены, маржинальные в общей массе уже закрыты, а продавать ранее купленные акции с существенным убытком смысла нет.