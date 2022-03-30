Почему Роман Абрамович участвует в российско-украинских переговорах

Из всех циркулирующих объяснений наиболее забавное и психологически достаточно достоверное – это возможное знакомство Абрамовича с президентом Украины Владимиром Зеленским не по текущей должности последнего, а по его традиционной роли комика. Якобы актер и бизнесмен могли быть на короткой ноге, так как Абрамович активно поддерживает культурные проекты, в том числе кино. Если версия хотя бы частично верна, то она стоит какого-то шпионского романа в духе первой холодной войны.