Почему Роман Абрамович участвует в российско-украинских переговорах

Почему Роман Абрамович участвует в российско-украинских переговорахУ него уже есть опыт успешного модераторства корпоративных конфликтах
Появление Романа Абрамовича в роли члена официальной делегации на переговорах России и Украины в Турции окончательно превратило в реальность слухи о том, что бизнесмен в последние недели играет роль некоего посредника между Москвой и Киевом. Но что именно он делает, зачем двум странам, находящимся в состоянии специальной военной операции, для дискуссии вдруг потребовался миллиардер, по-прежнему непонятно.
Из всех циркулирующих объяснений наиболее забавное и психологически достаточно достоверное – это возможное знакомство Абрамовича с президентом Украины Владимиром Зеленским не по текущей должности последнего, а по его традиционной роли комика. Якобы актер и бизнесмен могли быть на короткой ноге, так как Абрамович активно поддерживает культурные проекты, в том числе кино. Если версия хотя бы частично верна, то она стоит какого-то шпионского романа в духе первой холодной войны.