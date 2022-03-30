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Почему Роман Абрамович участвует в российско-украинских переговорах

У него уже есть опыт успешного модераторства корпоративных конфликтах
Владимир Степанов (Дзагуто) , заместитель главного редактора газеты «Ведомости»
У Абрамовича уже есть опыт успешного модераторства / Сергей Карпухин / ТАСС

Появление Романа Абрамовича в роли члена официальной делегации на переговорах России и Украины в Турции окончательно превратило в реальность слухи о том, что бизнесмен в последние недели играет роль некоего посредника между Москвой и Киевом. Но что именно он делает, зачем двум странам, находящимся в состоянии специальной военной операции, для дискуссии вдруг потребовался миллиардер, по-прежнему непонятно.

Из всех циркулирующих объяснений наиболее забавное и психологически достаточно достоверное – это возможное знакомство Абрамовича с президентом Украины Владимиром Зеленским не по текущей должности последнего, а по его традиционной роли комика. Якобы актер и бизнесмен могли быть на короткой ноге, так как Абрамович активно поддерживает культурные проекты, в том числе кино. Если версия хотя бы частично верна, то она стоит какого-то шпионского романа в духе первой холодной войны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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