Бюджетное испытание

Бюджетное испытаниеПравила предоставления действующих трансфертов потребуют донастройки
Бюджеты российских регионов за несколько последних лет испытали немало значимых изменений. Продолжалась централизация налоговых доходов в пользу Федерации. Запущенные федеральным центром национальные проекты позволили нарастить объем трансфертов регионам, но и существенно сковали их самостоятельность при выборе направлений расходов.
Итоги 2021 г. для бюджетов субъектов Федерации в целом оказались позитивными. Многие регионы показали быстрое восстановление налоговых и неналоговых доходов, объемы финансовой помощи из центра хоть и сократились, но несущественно, а неконтролируемый рост расходов удалось сдержать.
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