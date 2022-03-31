Бюджетное испытание

Итоги 2021 г. для бюджетов субъектов Федерации в целом оказались позитивными. Многие регионы показали быстрое восстановление налоговых и неналоговых доходов, объемы финансовой помощи из центра хоть и сократились, но несущественно, а неконтролируемый рост расходов удалось сдержать.