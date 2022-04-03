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Афганский треугольник

Женщины, наркотики и «калашниковы»
Евгений Трифонов , политолог
Mohd RASFAN / AFP

Март принес много новостей из Афганистана. На конец месяца был намечен очередной раунд переговоров между «Талибаном» (организация признана террористической и запрещена в России) и Вашингтоном о признании правительства талибов и разморозке афганских активов в США. Но американцы отказались от переговоров.

Причина отказа очевидна: в преддверии встречи «Талибан» запретил учиться девочкам-старшеклассницам. Понимая, что без предоставления свобод женщинам и включения в состав правительства представителей нацменьшинств американцы никаких договоров с ними подписывать не будут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных