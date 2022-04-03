Афганский треугольник

Март принес много новостей из Афганистана. На конец месяца был намечен очередной раунд переговоров между «Талибаном» (организация признана террористической и запрещена в России) и Вашингтоном о признании правительства талибов и разморозке афганских активов в США. Но американцы отказались от переговоров.