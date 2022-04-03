Афганский треугольник

Афганский треугольникЖенщины, наркотики и «калашниковы»
Март принес много новостей из Афганистана. На конец месяца был намечен очередной раунд переговоров между «Талибаном» (организация признана террористической и запрещена в России) и Вашингтоном о признании правительства талибов и разморозке афганских активов в США. Но американцы отказались от переговоров.
Причина отказа очевидна: в преддверии встречи «Талибан» запретил учиться девочкам-старшеклассницам. Понимая, что без предоставления свобод женщинам и включения в состав правительства представителей нацменьшинств американцы никаких договоров с ними подписывать не будут.
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