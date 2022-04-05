Маск жертвует StarLink

На днях Илон Маск дал самое неудачное свое интервью. Во-первых, он пошел на поводу у интервьюера – Матиаса Дёпфнера, генерального директора Axel Springer, – и ввязался в диалог о текущем геополитическом моменте, отношениях США и России и т. д. Публичные политизированные высказывания не приняты среди крупных бизнесменов. А Маск таковым является уже лет двадцать, из них на бизнес-олимпе он уже лет десять, а в последнее время еще и в ранге «самого богатого человека в мире».