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Маск жертвует StarLink

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Андрей Ионин , главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»
NASA TV / AFP

На днях Илон Маск дал самое неудачное свое интервью. Во-первых, он пошел на поводу у интервьюера – Матиаса Дёпфнера, генерального директора Axel Springer, – и ввязался в диалог о текущем геополитическом моменте, отношениях США и России и т. д. Публичные политизированные высказывания не приняты среди крупных бизнесменов. А Маск таковым является уже лет двадцать, из них на бизнес-олимпе он уже лет десять, а в последнее время еще и в ранге «самого богатого человека в мире».

Уважающий себя и читателей эксперт, а Маск таковым является, без сомнений, и во многих областях, знает пределы своей компетенции и не будет в публичных выступлениях выходить за них. В геополитике же в силу и своих бизнес-интересов, и просто сверхзагруженности Маск, скорее всего, недостаточно компетентен, длинной и непростой истории многих вопросов не знает, времени на самостоятельное обдумывание не имеет, а посему большую часть «своих» оценок берет из СМИ и соцсетей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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