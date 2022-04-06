Не держать, а поддержать

Крупные зарубежные фриланс-биржи – американская Upwork и израильская Fiverr – ушли с российского и белорусского рынков. Это означает, что разработчики из России и Белоруссии теперь не могут работать через эти биржи, с помощью которых они получали заказы из разных стран. Ко всему прочему из-за отключения России от SWIFT не все специалисты смогут получать деньги от зарубежных работодателей. Существенно и то, что многие айтишники лишились доступа к иностранным инструментам и сервисам, нужным для разработки: MongoDB, Miro, Unity, Jira, VMWare, Oracle и др.