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Не держать, а поддержать

Как российским компаниям не потерять IT-специалистов
Алексей Один , CEO платформы Skipp
Андрей Гордеев / Ведомости

Помимо политической ситуации одна из главных причин оттока российских айтишников за рубеж – желание переехать в другую страну и зарабатывать в валюте. По данным «Хабр карьеры», каждый третий специалист сейчас ищет работу в иностранной компании с релокацией – на рынок вышли даже те кандидаты, которые не были в активном поиске.

Крупные зарубежные фриланс-биржи – американская Upwork и израильская Fiverr – ушли с российского и белорусского рынков. Это означает, что разработчики из России и Белоруссии теперь не могут работать через эти биржи, с помощью которых они получали заказы из разных стран. Ко всему прочему из-за отключения России от SWIFT не все специалисты смогут получать деньги от зарубежных работодателей. Существенно и то, что многие айтишники лишились доступа к иностранным инструментам и сервисам, нужным для разработки: MongoDB, Miro, Unity, Jira, VMWare, Oracle и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных