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Имран Хан и лавры Эрдогана

Что стоит за событиями в Пакистане
Евгений Трифонов , политолог
Akhtar Soomro / REUTERS

События последних дней в Пакистане называют по-разному: кто-то – правительственным кризисом, кто-то – неудачной попыткой переворота. 3 апреля президент Ариф Алви по предложению премьер-министра Имрана Хана распустил парламент. Этому предшествовала попытка оппозиции сместить премьер-министра, вынеся ему вотум недоверия. Имран Хан опирался на партию «Техрик-и-Инсаф» («Движение за справедливость»), выступающую за «исламскую демократию» и против коррупции, клановости и непотизма, характерных для пакистанской политики. «Техрик-и-Инсаф» весьма напоминает турецкую Партию справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана: она опирается на молодые поколения средних слоев и ориентирована на личность популярного лидера (Имран Хан – известный спортсмен, не связанный со старой элитой и олигархическими группами).

Противники Имрана Хана – консервативно-исламистская Пакистанская мусульманская лига (Н) и левоцентристская Пакистанская народная партия (ПНП). Первая опирается на пенджабцев (крупнейший пакистанский этнос), а вторая, возглавляемая влиятельным кланом Бхутто, – на синдхов. Хотя эти партии различны в идейном отношении, их объединяет регионализм и вождизм, в то время как Имран Хан воспринимается как антипод этой системы власти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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