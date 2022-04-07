Имран Хан и лавры Эрдогана

События последних дней в Пакистане называют по-разному: кто-то – правительственным кризисом, кто-то – неудачной попыткой переворота. 3 апреля президент Ариф Алви по предложению премьер-министра Имрана Хана распустил парламент. Этому предшествовала попытка оппозиции сместить премьер-министра, вынеся ему вотум недоверия. Имран Хан опирался на партию «Техрик-и-Инсаф» («Движение за справедливость»), выступающую за «исламскую демократию» и против коррупции, клановости и непотизма, характерных для пакистанской политики. «Техрик-и-Инсаф» весьма напоминает турецкую Партию справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана: она опирается на молодые поколения средних слоев и ориентирована на личность популярного лидера (Имран Хан – известный спортсмен, не связанный со старой элитой и олигархическими группами).