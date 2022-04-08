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Есть ли у ЛДПР будущее после Жириновского

Для Кремля эта партия гораздо более удобный партнер, чем КПРФ
Дмитрий Фетисов , политолог
Андрей Гордеев / Ведомости

Смерть Владимира Жириновского автоматически открыла дискуссию о будущем ЛДПР. Для партии вождистского типа, которой была ЛДПР более чем 30 лет своего существования, это абсолютно естественно. Жириновский скончался и не увидел, как сбываются все его прогнозы по Украине. Но оставил после себя наследие, которое ЛДПР может использовать еще очень долго, если сумеет идеологически и технологически грамотно им распорядиться.

Жириновский за последний год сделал всего две ошибки. Во-первых, не определился со сменщиком. Во-вторых, хотя стратегически грамотно рассчитал ход кампании на выборах в Государственную думу – 2021, не учел, что у него нет былой энергии, и поэтому не смог тактически реализовать задуманное. Это не позволило ЛДПР получить официальный статус второй партии в стране и обойти коммунистов по количеству полученных мандатов. Тем не менее величие политика определяется именно его наследием, а наследие своей партии Жириновский оставил более чем значимое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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