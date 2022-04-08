Есть ли у ЛДПР будущее после Жириновского

Жириновский за последний год сделал всего две ошибки. Во-первых, не определился со сменщиком. Во-вторых, хотя стратегически грамотно рассчитал ход кампании на выборах в Государственную думу – 2021, не учел, что у него нет былой энергии, и поэтому не смог тактически реализовать задуманное. Это не позволило ЛДПР получить официальный статус второй партии в стране и обойти коммунистов по количеству полученных мандатов. Тем не менее величие политика определяется именно его наследием, а наследие своей партии Жириновский оставил более чем значимое.