Облачная репатриация

Но риски доступности услуг растут с каждым днем. Это и возможность отключения от сервисов облачных операторов, и потенциальные проблемы, связанные с работой операторов связи (различные блокировки сетевых ресурсов), и трудности с проведением платежей за потребляемые сервисы, а также не менее серьезная проблема – резкие колебания валютного курса.