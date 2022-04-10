Облачная репатриация

Облачная репатриацияВолна миграции на домашние решения ставит ряд вызовов перед российскими провайдерами
Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, Dell, HPE, IBM Cloud, Oracle, VMware и другие компании, связанные с предоставлением облачных сервисов, прекращают продажи услуг новым клиентам в России или приостанавливают обслуживание существующих. Использование ресурсов глобальных облачных провайдеров пока возможно.
Но риски доступности услуг растут с каждым днем. Это и возможность отключения от сервисов облачных операторов, и потенциальные проблемы, связанные с работой операторов связи (различные блокировки сетевых ресурсов), и трудности с проведением платежей за потребляемые сервисы, а также не менее серьезная проблема – резкие колебания валютного курса.
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