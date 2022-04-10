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Золото мобилизации

Какую роль может сыграть драгоценный металл в формировании финансового суверенитета страны
Виктор Таракановский , председатель Союза старателей
Андрей Гордеев / Ведомости

Золото в России всегда играло особую роль. Если не уходить в глубь веков, то после революции оно служило финансовой основой индустриализации нашей страны, особенно в наиболее кризисные исторические моменты. Многое, что сейчас происходит на рынке золота, уже происходило на протяжении последних 100 лет, начиная с необходимости формирования золотых резервов и заканчивая санкциями, утечкой капиталов и экспроприацией отечественного золота в послереволюционный период. После войны были планы по привязке курса рубля к золоту – так называемый золотой сталинский рубль, который также должен был стать альтернативой доллару и лечь в основу независимой от Соединенных Штатов валютной зоны, что по очевидным причинам вызвало жесточайшее сопротивление Вашингтона.

История повторяется

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных