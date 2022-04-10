Золото мобилизации

Золото в России всегда играло особую роль. Если не уходить в глубь веков, то после революции оно служило финансовой основой индустриализации нашей страны, особенно в наиболее кризисные исторические моменты. Многое, что сейчас происходит на рынке золота, уже происходило на протяжении последних 100 лет, начиная с необходимости формирования золотых резервов и заканчивая санкциями, утечкой капиталов и экспроприацией отечественного золота в послереволюционный период. После войны были планы по привязке курса рубля к золоту – так называемый золотой сталинский рубль, который также должен был стать альтернативой доллару и лечь в основу независимой от Соединенных Штатов валютной зоны, что по очевидным причинам вызвало жесточайшее сопротивление Вашингтона.