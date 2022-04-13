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ESG внутреннего пользования

Нужно ли бизнесу устойчивое развитие в условиях ограничений
Алексей Мирошниченко , первый заместитель председателя ВЭБ.РФ
Максим Стулов / Ведомости

Один из вопросов, которые сейчас звучат постоянно, – что будет с ESG-повесткой в России на фоне радикально изменившейся ситуации. ESG остается в повестке российского бизнеса и власти, но при решении задач нового времени появляются объективные причины для изменения подходов к ESG. Это пойдет на пользу и бизнесу.

Компании руководствуются широким спектром мотивов при внедрении принципов ESG, и этот спектр включает в себя не только достижение положительных эффектов для окружающей среды и общества, но и улучшение восприятия компании инвесторами на западных рынках. Ранее было важно понравиться международной финансовой инфраструктуре – инвесторам, фондам, рейтинговым агентствам, активистам. И в этой связи часть изменений, связанных с принципами ESG, становились органичным звеном каждодневного бизнеса, а часть – играли роль чего-то вроде парадного смокинга. Но в ближайшее время поводы выгулять этот костюм в заграничном клубе вряд ли представятся. В фокусе внимания останется только реальное ESG, т. е. те элементы, которые фактически изменили процедуры принятия решений и технологии выполнения бизнес-операций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных