ESG внутреннего пользования

Компании руководствуются широким спектром мотивов при внедрении принципов ESG, и этот спектр включает в себя не только достижение положительных эффектов для окружающей среды и общества, но и улучшение восприятия компании инвесторами на западных рынках. Ранее было важно понравиться международной финансовой инфраструктуре – инвесторам, фондам, рейтинговым агентствам, активистам. И в этой связи часть изменений, связанных с принципами ESG, становились органичным звеном каждодневного бизнеса, а часть – играли роль чего-то вроде парадного смокинга. Но в ближайшее время поводы выгулять этот костюм в заграничном клубе вряд ли представятся. В фокусе внимания останется только реальное ESG, т. е. те элементы, которые фактически изменили процедуры принятия решений и технологии выполнения бизнес-операций.