Получит ли фондовый рынок дополнительный приток

Целью западных санкций является ухудшение финансового положения нашей страны. Но по факту пока имеем обвал импорта и относительно скромный провал российского экспорта, который, впрочем, гасится взлетевшими ценами на сырьевые товары. Как итог – в этом году профицит внешнеторгового баланса России может вновь побить исторический рекорд, ликвидности будет достаточно, а инструментов дефицит.