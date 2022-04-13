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Получит ли фондовый рынок дополнительный приток

Рост рынка акций может идти даже совместно с ухудшением геополитического фона
Михаил Зельцер , эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций»
Рост рынка акций может идти даже совместно с ухудшением геополитического фона / Евгений Разумный / Ведомости

Целью западных санкций является ухудшение финансового положения нашей страны. Но по факту пока имеем обвал импорта и относительно скромный провал российского экспорта, который, впрочем, гасится взлетевшими ценами на сырьевые товары. Как итог – в этом году профицит внешнеторгового баланса России может вновь побить исторический рекорд, ликвидности будет достаточно, а инструментов дефицит.

Сплошные рекорды

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных