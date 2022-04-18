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Экспортеры на переходе

Какой будет новая парадигма их развития
Дмитрий Сухоруков Алексей Литовченко
Предложенный стратегический поворот учитывает значительный потенциал платформизации российской экономики / Андрей Гордеев / Ведомости

Россия занимает существенную долю поставок на большом числе мировых рынков, экспортируя товаров и услуг на 40 трлн руб. в год. Исторически сложившаяся стратегия компаний-экспортеров в России предполагала наращивание поставок базовой продукции низкого передела и снижение себестоимости ее производства. В частности, компании-экспортеры были основными бенефициарами ослабления курса рубля и сдерживания тарифов естественных монополий.

Последние изменения в условиях внешней торговли затронули около 80% всего российского экспорта (в стоимостном выражении), который формирует до половины доходов федерального бюджета (с учетом смежных отраслей) и напрямую обеспечивает порядка 13% рабочих мест в России. Несмотря на устойчивое положение на мировых рынках с точки зрения себестоимости своей продукции (результат реализуемой многие годы стратегии развития), значительному числу экспортеров в сегодняшних условиях требуются оперативная адаптация бизнес-процессов и переориентация логистических цепочек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных