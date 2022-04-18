Экспортеры на переходе

Последние изменения в условиях внешней торговли затронули около 80% всего российского экспорта (в стоимостном выражении), который формирует до половины доходов федерального бюджета (с учетом смежных отраслей) и напрямую обеспечивает порядка 13% рабочих мест в России. Несмотря на устойчивое положение на мировых рынках с точки зрения себестоимости своей продукции (результат реализуемой многие годы стратегии развития), значительному числу экспортеров в сегодняшних условиях требуются оперативная адаптация бизнес-процессов и переориентация логистических цепочек.