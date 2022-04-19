«СБПэй» вместо сервисов Google и Apple

В марте 2022 г. банки и их клиенты (т. е. все мы) столкнулись с принципиально новыми вызовами: потребители лишились возможности производить оплату телефонами через NFC из-за санкций со стороны Apple и Google, а у банков возникли проблемы с заказом пластиковых карт. Ситуация была бы патовой, если бы регулятор заранее не позаботился о создании Системы быстрых платежей (СБП), позволяющей провести оплату покупки в торговом предприятии, кафе или ресторане путем считывания QR-кода, а потом и о выпуске собственного приложения «СБПэй». На сегодняшний день это, похоже, единственная возможность «платить телефоном» для владельцев iPhone.