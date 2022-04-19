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«СБПэй» вместо сервисов Google и Apple

Почему вскоре мы можем отказаться от пластиковых карт
Сергей Ентц , председатель совета директоров АКБ «Держава»
Евгений Разумный / Ведомости

В марте 2022 г. банки и их клиенты (т. е. все мы) столкнулись с принципиально новыми вызовами: потребители лишились возможности производить оплату телефонами через NFC из-за санкций со стороны Apple и Google, а у банков возникли проблемы с заказом пластиковых карт. Ситуация была бы патовой, если бы регулятор заранее не позаботился о создании Системы быстрых платежей (СБП), позволяющей провести оплату покупки в торговом предприятии, кафе или ресторане путем считывания QR-кода, а потом и о выпуске собственного приложения «СБПэй». На сегодняшний день это, похоже, единственная возможность «платить телефоном» для владельцев iPhone.

Сможет ли «СБПэй», к которому на конец марта присоединилось лишь 37 банков, полностью заменить привычные, но теперь недоступные Google Pay и Apple Pay? И сбудется ли декабрьское предсказание Германа Грефа о том, что пластик будет скоро совсем не нужен?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных