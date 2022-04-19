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Что произойдет в случае искусственного дефолта России

Инвесторам стоит задуматься об исках к зарубежным банкам
Владимир Шаповалов , декан факультета международного бизнеса и делового администрирования МГИМО
Евгений Разумный / Ведомости

Страновые дефолты случаются регулярно. Как правило, в странах, не обладающих достаточными средствами на выплаты, например в Африке и Латинской Америке. Существует и более свежий пример – Шри-Ланка.

Невыполнение обязательств сказывается, прежде всего, на репутации в инвестиционном сообществе и, как следствие, возможностях последующих заимствований. Аргентина после дефолта не могла выйти на международный долговой рынок почти 20 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных