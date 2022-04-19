Что произойдет в случае искусственного дефолта России

Что произойдет в случае искусственного дефолта РоссииИнвесторам стоит задуматься об исках к зарубежным банкам
Страновые дефолты случаются регулярно. Как правило, в странах, не обладающих достаточными средствами на выплаты, например в Африке и Латинской Америке. Существует и более свежий пример – Шри-Ланка.
Невыполнение обязательств сказывается, прежде всего, на репутации в инвестиционном сообществе и, как следствие, возможностях последующих заимствований. Аргентина после дефолта не могла выйти на международный долговой рынок почти 20 лет.
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