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Утраченные иллюзии

Как бизнесу покупать железо в новых условиях?
Вячеслав Володкович , генеральный директор «Аэродиска»
Проблема заостряется тем, что в IT-отрасли все работают по предоплате / Андрей Гордеев / Ведомости

Рынок аппаратного обеспечения пустеет буквально на глазах: новости об очередном отказе западного вендора работать с российскими клиентами появляются каждый день. В то же время значительно возросли сроки ожидания поставок заказанного оборудования. С момента оплаты (если компании каким-то чудом удалось ее провести без задержек) до отгрузки на склад сегодня может пройти несколько месяцев, причем по некоторым позициям впору переходить на единицу измерения времени сразу кварталами или полугодиями. Раньше длительным периодом ожидания считалось 4–6 недель. Причины такого ухудшения помимо того же дефицита компонентов кроются в нарушении нормальной работы логистической отрасли.

На баланс текущего спроса и предложения IT-оборудования в России существенно повлиял период панического спроса в начале специальной военной операции: параллельно с потребителями, сметавшими с полок сахар и масло, в том же темпе действовали IT-отделы компаний и закупщики IT-провайдеров. Скупалось все, причем этими событиями оказалось затронуто – и довольно заметно – даже б/у-оборудование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных