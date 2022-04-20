Утраченные иллюзии

Рынок аппаратного обеспечения пустеет буквально на глазах: новости об очередном отказе западного вендора работать с российскими клиентами появляются каждый день. В то же время значительно возросли сроки ожидания поставок заказанного оборудования. С момента оплаты (если компании каким-то чудом удалось ее провести без задержек) до отгрузки на склад сегодня может пройти несколько месяцев, причем по некоторым позициям впору переходить на единицу измерения времени сразу кварталами или полугодиями. Раньше длительным периодом ожидания считалось 4–6 недель. Причины такого ухудшения помимо того же дефицита компонентов кроются в нарушении нормальной работы логистической отрасли.