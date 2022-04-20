Присмотреться до рассвета

После двух месяцев спецоперации Россия объявила о начале ее второй фазы. При этом новых этапов мирных переговоров с Киевом пока не анонсировано. Санкционное давление в этой связи может усиливаться. Негативные сигналы для нефтегазового экспорта – основного источника дохода – уже поступают. Греция на днях арестовала российский танкер, из Новороссийска не будет отправлено ни одного танкера на неделе с 30 апреля по 5 мая, а «Газпром» не забронировал мощности для транспортировки по газопроводу через Польшу в мае.