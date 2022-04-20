Присмотреться до рассвета

Присмотреться до рассветаК отечественным эмитентам стоит отнестись внимательнее
Первый торговый месяц на российском рынке акций в новом формате не впечатлил динамикой. Первоначальный бум на закрытие коротких позиций сменился коррекционным движением. Все больше компаний откладывают выплаты дивидендов. Рубль укрепился до предкризисного уровня. При этом наши нефтегазовые поставки остаются под угрозой эмбарго. У российского инвестора осталось не так уж много вариантов для сохранения капитала в условиях жесткого валютного контроля. Можно ли оставить российские акции в списке таких инструментов, учитывая нарастающие геополитические риски? Как известно, самый темный час – перед рассветом. Стоит присмотреться к отечественным эмитентам внимательнее.
После двух месяцев спецоперации Россия объявила о начале ее второй фазы. При этом новых этапов мирных переговоров с Киевом пока не анонсировано. Санкционное давление в этой связи может усиливаться. Негативные сигналы для нефтегазового экспорта – основного источника дохода – уже поступают. Греция на днях арестовала российский танкер, из Новороссийска не будет отправлено ни одного танкера на неделе с 30 апреля по 5 мая, а «Газпром» не забронировал мощности для транспортировки по газопроводу через Польшу в мае.