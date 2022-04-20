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Присмотреться до рассвета

К отечественным эмитентам стоит отнестись внимательнее
Виталий Громадин , управляющий активами «БКС Мир инвестиций»
Российские акции в таком случае остаются в списке оптимальных инструментов для российского инвестора для защиты своего капитала от инфляции и возможной девальвации рубля / Евгений Разумный / Ведомости

Первый торговый месяц на российском рынке акций в новом формате не впечатлил динамикой. Первоначальный бум на закрытие коротких позиций сменился коррекционным движением. Все больше компаний откладывают выплаты дивидендов. Рубль укрепился до предкризисного уровня. При этом наши нефтегазовые поставки остаются под угрозой эмбарго. У российского инвестора осталось не так уж много вариантов для сохранения капитала в условиях жесткого валютного контроля. Можно ли оставить российские акции в списке таких инструментов, учитывая нарастающие геополитические риски? Как известно, самый темный час – перед рассветом. Стоит присмотреться к отечественным эмитентам внимательнее.

После двух месяцев спецоперации Россия объявила о начале ее второй фазы. При этом новых этапов мирных переговоров с Киевом пока не анонсировано. Санкционное давление в этой связи может усиливаться. Негативные сигналы для нефтегазового экспорта – основного источника дохода – уже поступают. Греция на днях арестовала российский танкер, из Новороссийска не будет отправлено ни одного танкера на неделе с 30 апреля по 5 мая, а «Газпром» не забронировал мощности для транспортировки по газопроводу через Польшу в мае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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