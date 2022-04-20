Финтех в эпоху санкций

Сегодня Россия – рекордсмен по введенным против нее санкциям. Если до февраля 2022 г. было введено 2754 ограничения различного характера, то на середину апреля этот показатель достиг уже почти 10 000 (согласно данным аналитической компании Castellum). Также индивидуальные санкции введены против 922 юрлиц и 6000 физлиц, ряда отдельных судов и самолетов.