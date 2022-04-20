Финтех в эпоху санкций

Финтех в эпоху санкцийКак России оставаться инновационной
Сегодня Россия – рекордсмен по введенным против нее санкциям. Если до февраля 2022 г. было введено 2754 ограничения различного характера, то на середину апреля этот показатель достиг уже почти 10 000 (согласно данным аналитической компании Castellum). Также индивидуальные санкции введены против 922 юрлиц и 6000 физлиц, ряда отдельных судов и самолетов.
Как эти ограничения повлияют на развитие финтеха? Чтобы это понять, стоит обратиться к опыту зарубежных стран, находящихся под санкциями долгие годы. И лучшим примером является Иран.
Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам