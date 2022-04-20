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Финтех в эпоху санкций

Как России оставаться инновационной
Максим Авдеев , основатель финтех-платформы QPlatform
Евгений Разумный / Ведомости

Сегодня Россия – рекордсмен по введенным против нее санкциям. Если до февраля 2022 г. было введено 2754 ограничения различного характера, то на середину апреля этот показатель достиг уже почти 10 000 (согласно данным аналитической компании Castellum). Также индивидуальные санкции введены против 922 юрлиц и 6000 физлиц, ряда отдельных судов и самолетов.

Как эти ограничения повлияют на развитие финтеха? Чтобы это понять, стоит обратиться к опыту зарубежных стран, находящихся под санкциями долгие годы. И лучшим примером является Иран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных