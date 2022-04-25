Афганский хаос

Афганский хаосПочему по всей стране начались столкновения и теракты
Афганистан все глубже погружается в пучину хаоса и насилия. Основными жертвами становятся шииты. 19 апреля прогремели взрывы в трех школах в шиитских районах Кабула: погибло не менее 25 человек, хотя точных данных талибская власть («Талибан» – запрещенная в РФ организация) не предоставила. 21 апреля боевики взорвали бомбы сразу в трех городах – Кабуле, Мазари-Шарифе и Кундузе. Не менее 40 человек погибло. Это значит, что действия террористов координировались в масштабах всей страны.
Другие сообщения, приходящие из Афганистана, не менее тревожны: в провинциях Тахар и Логар происходят столкновения между разными отрядами талибов (причины неизвестны), в районе Калайи-Заль – стычки между талибами и неизвестными боевиками, а лидер афганских узбеков маршал Дустум, по утверждениям талибов, договорился о совместных действиях с ИГИЛ (запрещена в РФ).
Все это происходит на фоне нарастающей социальной катастрофы: по оценкам фонда Save the Children, 95% афганцев недоедают, а 5,3 млн детей в Афганистане находятся на грани голодной смерти.