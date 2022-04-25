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Афганский хаос

Почему по всей стране начались столкновения и теракты
Евгений Трифонов , политолог
Афганские талибы находятся в сложном положении / Javed TANVEER / AFP

Афганистан все глубже погружается в пучину хаоса и насилия. Основными жертвами становятся шииты. 19 апреля прогремели взрывы в трех школах в шиитских районах Кабула: погибло не менее 25 человек, хотя точных данных талибская власть («Талибан» – запрещенная в РФ организация) не предоставила. 21 апреля боевики взорвали бомбы сразу в трех городах – Кабуле, Мазари-Шарифе и Кундузе. Не менее 40 человек погибло. Это значит, что действия террористов координировались в масштабах всей страны.

Другие сообщения, приходящие из Афганистана, не менее тревожны: в провинциях Тахар и Логар происходят столкновения между разными отрядами талибов (причины неизвестны), в районе Калайи-Заль – стычки между талибами и неизвестными боевиками, а лидер афганских узбеков маршал Дустум, по утверждениям талибов, договорился о совместных действиях с ИГИЛ (запрещена в РФ).

Все это происходит на фоне нарастающей социальной катастрофы: по оценкам фонда Save the Children, 95% афганцев недоедают, а 5,3 млн детей в Афганистане находятся на грани голодной смерти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных