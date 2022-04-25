Афганский хаос

Афганистан все глубже погружается в пучину хаоса и насилия. Основными жертвами становятся шииты. 19 апреля прогремели взрывы в трех школах в шиитских районах Кабула: погибло не менее 25 человек, хотя точных данных талибская власть («Талибан» – запрещенная в РФ организация) не предоставила. 21 апреля боевики взорвали бомбы сразу в трех городах – Кабуле, Мазари-Шарифе и Кундузе. Не менее 40 человек погибло. Это значит, что действия террористов координировались в масштабах всей страны.