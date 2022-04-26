Как изменится рынок инфлюенсеров

После признания Meta* экстремистской организацией, введения ограничений TikTok и разговоров о блокировке YouTube российские платформы начали резко набирать популярность. «В контакте» в начале апреля установила рекорд – месячная аудитория перешагнула отметку в 100 млн пользователей. Количество авторов в соцсети выросло в 4,5 раза по сравнению с февралем, а просмотры в клипах «В контакте» увеличились до 1 млрд. Компания утверждает, что это стало возможным в том числе за счет улучшения алгоритмов рекомендательной системы.