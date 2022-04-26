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Как изменится рынок инфлюенсеров

Миграция участников рынка заставит блогеров адаптировать контент
Кирилл Борисов , СЕО и основатель LabelUp
Развитие площадок и миграция всех участников рынка на другие платформы заставит блогеров видоизменять контент и адаптироваться / Ведомости

После признания Meta* экстремистской организацией, введения ограничений TikTok и разговоров о блокировке YouTube российские платформы начали резко набирать популярность. «В контакте» в начале апреля установила рекорд – месячная аудитория перешагнула отметку в 100 млн пользователей. Количество авторов в соцсети выросло в 4,5 раза по сравнению с февралем, а просмотры в клипах «В контакте» увеличились до 1 млрд. Компания утверждает, что это стало возможным в том числе за счет улучшения алгоритмов рекомендательной системы.

В целом у «В контакте» несколько понятных преимуществ для участников рынка: доступность всех привычных видов контента (посты, видео, сториз и т. д.), заточенность на бизнес и рекламодателей и практически нулевой риск блокировки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных