Китай приглашает в космос

Китай приглашает в космосЧто стоит за приглашением всех стран к сотрудничеству с КНР на орбите
В конце апреля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь раскрыл два положения национальной космической стратегии. Первое: Китай приглашает космонавтов всех стран присоединиться к проектам на китайской орбитальной станции Tiangong, которая к концу 2022 г. начнет работу в штатном режиме. И второе: освоение космоса должно осуществляться сообща, путем объединения усилий всего мирового сообщества. Зная китайскую особенность филигранно точно подбирать официальные формулировки, следует обратить внимание именно на слова – «всех стран» и «всего мирового сообщества».
Это программное заявление поставило в неудобное положение многих российских экспертов и чиновников от космоса, утверждавших, что Китай никогда и ни с кем не пойдет на сотрудничество в космонавтике, что свою орбитальную станцию он делает исключительно для себя. Посему, мол, и Россия («Роскосмос») не должна ни предлагать Китаю, ни даже планировать вместе с Китаем больших космических программ: ни по системам космического интернета, ни по системам наблюдения Земли, ни по пилотируемому космосу. Бесконечные меморандумы (по Луне, например) сколько угодно, далее – ни-ни. А теперь прозвучало вот такое – не вписывающееся в эти шаблоны – заявление от Китая.