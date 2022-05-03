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Китай приглашает в космос

Что стоит за приглашением всех стран к сотрудничеству с КНР на орбите
Андрей Ионин , член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского
CCTV / AFP

В конце апреля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь раскрыл два положения национальной космической стратегии. Первое: Китай приглашает космонавтов всех стран присоединиться к проектам на китайской орбитальной станции Tiangong, которая к концу 2022 г. начнет работу в штатном режиме. И второе: освоение космоса должно осуществляться сообща, путем объединения усилий всего мирового сообщества. Зная китайскую особенность филигранно точно подбирать официальные формулировки, следует обратить внимание именно на слова – «всех стран» и «всего мирового сообщества».

Это программное заявление поставило в неудобное положение многих российских экспертов и чиновников от космоса, утверждавших, что Китай никогда и ни с кем не пойдет на сотрудничество в космонавтике, что свою орбитальную станцию он делает исключительно для себя. Посему, мол, и Россия («Роскосмос») не должна ни предлагать Китаю, ни даже планировать вместе с Китаем больших космических программ: ни по системам космического интернета, ни по системам наблюдения Земли, ни по пилотируемому космосу. Бесконечные меморандумы (по Луне, например) сколько угодно, далее – ни-ни. А теперь прозвучало вот такое – не вписывающееся в эти шаблоны – заявление от Китая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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