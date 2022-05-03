Китай приглашает в космос

Это программное заявление поставило в неудобное положение многих российских экспертов и чиновников от космоса, утверждавших, что Китай никогда и ни с кем не пойдет на сотрудничество в космонавтике, что свою орбитальную станцию он делает исключительно для себя. Посему, мол, и Россия («Роскосмос») не должна ни предлагать Китаю, ни даже планировать вместе с Китаем больших космических программ: ни по системам космического интернета, ни по системам наблюдения Земли, ни по пилотируемому космосу. Бесконечные меморандумы (по Луне, например) сколько угодно, далее – ни-ни. А теперь прозвучало вот такое – не вписывающееся в эти шаблоны – заявление от Китая.