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Индийское несогласие

Почему страна не присоединяется к антироссийским санкциям
Евгений Трифонов , политолог
Индийцы отказываются присоединиться к НАТО+ по простой причине: им необходимы гарантии западного сообщества / Punit PARANJPE / AFP

В связи с конфликтом вокруг Украины все значимые в мировой политике и экономике страны выбирают собственную позицию. Но Индия, самая многонаселенная страна планеты и третья экономика мира по ВВП, пока отказывается примкнуть к одной из сторон противостояния, ставшего, по сути, общемировым.

Еще в 2021 г., когда англосаксонские государства создали новый военно-политический блок AUKUS, они всячески демонстрировали Нью-Дели свое расположение и выражали надежду на тесное сотрудничество. Несмотря на то что англо-австрало-американский союз открыто направлен против Китая – извечного врага Индии, особого восторга по этому поводу индийцы не выразили и серьезных контактов с AUKUS налаживать не стали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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