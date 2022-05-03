Индийское несогласие

Еще в 2021 г., когда англосаксонские государства создали новый военно-политический блок AUKUS, они всячески демонстрировали Нью-Дели свое расположение и выражали надежду на тесное сотрудничество. Несмотря на то что англо-австрало-американский союз открыто направлен против Китая – извечного врага Индии, особого восторга по этому поводу индийцы не выразили и серьезных контактов с AUKUS налаживать не стали.