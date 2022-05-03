Индийское несогласие

Индийское несогласиеПочему страна не присоединяется к антироссийским санкциям
В связи с конфликтом вокруг Украины все значимые в мировой политике и экономике страны выбирают собственную позицию. Но Индия, самая многонаселенная страна планеты и третья экономика мира по ВВП, пока отказывается примкнуть к одной из сторон противостояния, ставшего, по сути, общемировым.
Еще в 2021 г., когда англосаксонские государства создали новый военно-политический блок AUKUS, они всячески демонстрировали Нью-Дели свое расположение и выражали надежду на тесное сотрудничество. Несмотря на то что англо-австрало-американский союз открыто направлен против Китая – извечного врага Индии, особого восторга по этому поводу индийцы не выразили и серьезных контактов с AUKUS налаживать не стали.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам