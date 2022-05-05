Как нам прорвать транспортную блокаду

Как нам прорвать транспортную блокадуНеобходимо создание национального российского контейнерного перевозчика
К сегодняшнему дню океанские контейнерные перевозчики практически полностью прекратили или серьезно ограничили перевозки российских грузов. Рынок линейных контейнерных перевозок традиционно монополизирован тремя группами судоходных компаний, которые называют альянсами. Существует специальная Конвенция ООН, легализующая картели в этой сфере.
До 95% всех перевозок на основных маршрутах в мире выполняются альянсом 2M – Maersk Line (Дания) и Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC, Швейцария), альянсом Ocean Alliance – COSCO Shipping Lines (КНР), CMA CGM (Франция), Evergreen (Тайвань) и альянсом THE Alliance – Hapag-Lloyd (ФРГ), ONE (Япония) и Yang Ming (Тайвань).
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