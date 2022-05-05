Как нам прорвать транспортную блокаду

До 95% всех перевозок на основных маршрутах в мире выполняются альянсом 2M – Maersk Line (Дания) и Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC, Швейцария), альянсом Ocean Alliance – COSCO Shipping Lines (КНР), CMA CGM (Франция), Evergreen (Тайвань) и альянсом THE Alliance – Hapag-Lloyd (ФРГ), ONE (Япония) и Yang Ming (Тайвань).