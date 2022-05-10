Льготы без перспектив

Льготы без перспективНекоторые меры поддержки IT-отрасли полезны, но в целом не учитывают ситуацию на рынке
В марте вступили в силу меры поддержки российской IT-отрасли. Некоторые из них достаточно перспективны. Есть многообещающие отечественные программные продукты, которые еще не апробированы ни в одной компании: бизнес опасается столкнуться с проблемами сырого софта. Для снятия этого барьера государство собирается дотировать как IT-производителей, так и якорных заказчиков из числа крупных компаний. Причем софинансирование сдвигается в пользу бизнеса: если раньше соотношение составляло 50% на 50%, по новой программе компенсируется до 80% стоимости разработки. С той же целью планируется выдача IT-бизнесу льготных кредитов по ставке 3% и освобождение от налогов на прибыль.
Другой пример – меры кадровой поддержки. В марте, по оценкам РАЭК, из России уехало 50 000–70 000 IT-специалистов. Еще как минимум столько же – в апреле. Релокация привлекает разработчиков, в том числе из-за зарплат, номинированных в долларах и евро. Этому в условиях волатильности рубля мало что можно противопоставить. Но льготные условия ипотеки и отсрочка от армии вполне могут удержать в стране молодых специалистов с семьями: самый проблемный пункт релокации – жилищный вопрос.