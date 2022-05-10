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Льготы без перспектив

Некоторые меры поддержки IT-отрасли полезны, но в целом не учитывают ситуацию на рынке
Павел Фролов , основатель и продюсер российской EdTech-компании РОББО
Андрей Гордеев / Ведомости

В марте вступили в силу меры поддержки российской IT-отрасли. Некоторые из них достаточно перспективны. Есть многообещающие отечественные программные продукты, которые еще не апробированы ни в одной компании: бизнес опасается столкнуться с проблемами сырого софта. Для снятия этого барьера государство собирается дотировать как IT-производителей, так и якорных заказчиков из числа крупных компаний. Причем софинансирование сдвигается в пользу бизнеса: если раньше соотношение составляло 50% на 50%, по новой программе компенсируется до 80% стоимости разработки. С той же целью планируется выдача IT-бизнесу льготных кредитов по ставке 3% и освобождение от налогов на прибыль.

Другой пример – меры кадровой поддержки. В марте, по оценкам РАЭК, из России уехало 50 000–70 000 IT-специалистов. Еще как минимум столько же – в апреле. Релокация привлекает разработчиков, в том числе из-за зарплат, номинированных в долларах и евро. Этому в условиях волатильности рубля мало что можно противопоставить. Но льготные условия ипотеки и отсрочка от армии вполне могут удержать в стране молодых специалистов с семьями: самый проблемный пункт релокации – жилищный вопрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных