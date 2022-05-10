Льготы без перспектив

В марте вступили в силу меры поддержки российской IT-отрасли. Некоторые из них достаточно перспективны. Есть многообещающие отечественные программные продукты, которые еще не апробированы ни в одной компании: бизнес опасается столкнуться с проблемами сырого софта. Для снятия этого барьера государство собирается дотировать как IT-производителей, так и якорных заказчиков из числа крупных компаний. Причем софинансирование сдвигается в пользу бизнеса: если раньше соотношение составляло 50% на 50%, по новой программе компенсируется до 80% стоимости разработки. С той же целью планируется выдача IT-бизнесу льготных кредитов по ставке 3% и освобождение от налогов на прибыль.