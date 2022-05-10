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Как защититься от DDoS-атак и когда они закончатся

Это целенаправленная и спланированная агрессия, которая напрямую зависит от ситуации в мире
Александр Красников , технический директор компании «Телфин»
Максим Стулов / Ведомости

За последние два месяца угроза DDoS-атак приняла международный масштаб. Атаки ведутся не просто чтобы нанести ущерб бизнесу, как раньше, их цель – деморализовать владельцев и привести к полной остановке сервисов.

DDoS-атаки работают следующим образом: из ботнета (сети зараженных компьютеров) к веб-серверам компании посылаются миллионы запросов. Отвечать на такие запросы и есть главная задача веб-сервера. Но когда их объемы превышают разумное количество на единицу времени, серверы не выдерживают и выходят из строя. Если такой сервер обслуживает интернет-сайт или работу IP-телефонии, бизнес-процессы компании в момент атаки останавливаются.

Раньше компании могли годами работать и сталкиваться с DDoS лишь изредка или вообще не иметь с ними дела. Теперь же, по данным «Лаборатории Касперского», характер и масштаб атак серьезно изменились. Средняя продолжительность DDoS-атаки выросла более чем в 100 раз. Такую интенсивность можно сравнить с ковровыми бомбардировками IT-инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных