Как защититься от DDoS-атак и когда они закончатся

Раньше компании могли годами работать и сталкиваться с DDoS лишь изредка или вообще не иметь с ними дела. Теперь же, по данным «Лаборатории Касперского», характер и масштаб атак серьезно изменились. Средняя продолжительность DDoS-атаки выросла более чем в 100 раз. Такую интенсивность можно сравнить с ковровыми бомбардировками IT-инфраструктуры.