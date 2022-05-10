Как защититься от DDoS-атак и когда они закончатся

Как защититься от DDoS-атак и когда они закончатсяЭто целенаправленная и спланированная агрессия, которая напрямую зависит от ситуации в мире
За последние два месяца угроза DDoS-атак приняла международный масштаб. Атаки ведутся не просто чтобы нанести ущерб бизнесу, как раньше, их цель – деморализовать владельцев и привести к полной остановке сервисов.
DDoS-атаки работают следующим образом: из ботнета (сети зараженных компьютеров) к веб-серверам компании посылаются миллионы запросов. Отвечать на такие запросы и есть главная задача веб-сервера. Но когда их объемы превышают разумное количество на единицу времени, серверы не выдерживают и выходят из строя. Если такой сервер обслуживает интернет-сайт или работу IP-телефонии, бизнес-процессы компании в момент атаки останавливаются.
Раньше компании могли годами работать и сталкиваться с DDoS лишь изредка или вообще не иметь с ними дела. Теперь же, по данным «Лаборатории Касперского», характер и масштаб атак серьезно изменились. Средняя продолжительность DDoS-атаки выросла более чем в 100 раз. Такую интенсивность можно сравнить с ковровыми бомбардировками IT-инфраструктуры.