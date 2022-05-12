Новая логистическая реальность

Новая логистическая реальностьПо каким маршрутам и на каких условиях будут доставляться грузы
За последние два с половиной месяца формировавшаяся десятилетиями система товарооборота между Россией и миром кардинально изменилась. Геополитический кризис и санкции спровоцировали разворот всех без исключения логистических процессов. Действовавшие ранее правила игры для грузовладельцев и грузоперевозчиков больше не работают. Это означает, что рынок за короткие сроки должен адаптироваться под новые условия, определить новые направления доставки товаров, наладить цепочки поставок и сформировать новую инфраструктуру.
Из Европы через Турцию и Азербайджан
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