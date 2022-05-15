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Ушедших инвесторов заменит «пенсионный котел»

Фондовые рынки могут развиваться при наличии внутренних источников капитала
Антон Табах , главный экономист «Эксперт РА»
Мировая практика – как удачная, так и не слишком – показывает, что хорошие пенсионные реформы должны быть растянуты во времени, хорошо продуманы, должны иметь стимулы для работников в них участвовать, а для государства – не «накладывать лапу» на сбережения / Евгений Разумный / Ведомости

Геополитические события, санкции и ответные меры, адаптация к новым условиям – все требует быстрых ситуативных решений и отвлекает от долгосрочной повестки. Пенсионную реформу как будто забыли – неактуально, рутинно, да и в ПФР вроде бы все хорошо. Рост зарплат в крупных компаниях и госсекторе, а также уменьшение числа получателей пенсий из-за повышения пенсионного возраста и высокой смертности старших возрастов в пандемию существенно улучшили финансовое положение фонда. Однако игнорировать проблему за ее видимой «неактуальностью» нельзя, это экономическая близорукость.

Во-первых, ускоренная индексация пенсий из-за высокой инфляции в этом и следующем году снова создаст дыру в пенсионном бюджете. Во-вторых, в ближайшие годы демография будет не слишком благоприятной, в том числе из-за ожидаемого снижения числа мигрантов. Активно развиваются форматы занятости, не предусматривающие существенные взносы в ПФР (самозанятость, ИП) или подпадающие под льготные режимы социальных взносов. Экономика нуждается в источниках долгосрочного капитала, но после событий этой зимы международные инвесторы ушли надолго, а многие внутренние частные инвесторы встретили «черных лебедей». Про первичные размещения акций можно будет забыть надолго. Средства ФНБ и биржевые ограничения для нерезидентов смогли удержать рынок от обвала, но это меры временные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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