Ушедших инвесторов заменит «пенсионный котел»Фондовые рынки могут развиваться при наличии внутренних источников капитала
Геополитические события, санкции и ответные меры, адаптация к новым условиям – все требует быстрых ситуативных решений и отвлекает от долгосрочной повестки. Пенсионную реформу как будто забыли – неактуально, рутинно, да и в ПФР вроде бы все хорошо. Рост зарплат в крупных компаниях и госсекторе, а также уменьшение числа получателей пенсий из-за повышения пенсионного возраста и высокой смертности старших возрастов в пандемию существенно улучшили финансовое положение фонда. Однако игнорировать проблему за ее видимой «неактуальностью» нельзя, это экономическая близорукость.
Во-первых, ускоренная индексация пенсий из-за высокой инфляции в этом и следующем году снова создаст дыру в пенсионном бюджете. Во-вторых, в ближайшие годы демография будет не слишком благоприятной, в том числе из-за ожидаемого снижения числа мигрантов. Активно развиваются форматы занятости, не предусматривающие существенные взносы в ПФР (самозанятость, ИП) или подпадающие под льготные режимы социальных взносов. Экономика нуждается в источниках долгосрочного капитала, но после событий этой зимы международные инвесторы ушли надолго, а многие внутренние частные инвесторы встретили «черных лебедей». Про первичные размещения акций можно будет забыть надолго. Средства ФНБ и биржевые ограничения для нерезидентов смогли удержать рынок от обвала, но это меры временные.