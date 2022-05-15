Ушедших инвесторов заменит «пенсионный котел»

Во-первых, ускоренная индексация пенсий из-за высокой инфляции в этом и следующем году снова создаст дыру в пенсионном бюджете. Во-вторых, в ближайшие годы демография будет не слишком благоприятной, в том числе из-за ожидаемого снижения числа мигрантов. Активно развиваются форматы занятости, не предусматривающие существенные взносы в ПФР (самозанятость, ИП) или подпадающие под льготные режимы социальных взносов. Экономика нуждается в источниках долгосрочного капитала, но после событий этой зимы международные инвесторы ушли надолго, а многие внутренние частные инвесторы встретили «черных лебедей». Про первичные размещения акций можно будет забыть надолго. Средства ФНБ и биржевые ограничения для нерезидентов смогли удержать рынок от обвала, но это меры временные.