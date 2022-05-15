Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Одни готовы помогать, другие боятся США

Как страны Центральной Азии адаптируются к антироссийским санкциям
Станислав Притчин , эксперт клуба «Валдай», старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН
Евгений Разумный / Ведомости

В силу глубокой политической, экономической и инфраструктурной взаимозависимости с Россией страны Центральной Азии не могли не почувствовать на себе последствий масштабных санкций, введенных западными странами из-за украинского кризиса. И дело здесь даже не в том, что часть стран региона являются партнерами по Евразийскому экономическому союзу (Казахстан и Киргизия – полноправные члены, Узбекистан – наблюдатель с декабря 2020 г.). Практически для всех Россия и без ЕАЭС ключевой торговый партнер и инвестор. Интеграция лишь придает институциональности и системности существующему глубокому взаимодействию. У всех центральноазиатских стран обширная двусторонняя правовая база отношений с Россией, интенсивный политический диалог на уровне руководства стран, ведомств, регионов. Из-за высокого уровня привязки национальных валют вслед за резким падением рубля в конце февраля этого года в пике вошли практически все региональные валюты. А затем они вслед за рублем восстановили свои прежние уровни по отношению к ведущим мировым валютам.

Одним из наиболее чувствительных вопросов для целого ряда стран региона является положение диаспор в России. Замедление российской экономики существенным образом сказывается на их доходах и, как следствие, на размерах денежных переводов на родину. Эти деньги играют очень важную позитивную роль для социально-экономической стабильности в первую очередь для Таджикистана, где переводы из России соразмерны 30% ВВП страны. Поток этих денег очень важен и для Киргизии с Узбекистаном. Любое снижение этой статьи доходов, а в худшем случае массовое возвращение мигрантов домой из-за потери работы в России может вызвать социальную напряженность в регионе.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных