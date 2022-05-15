Одни готовы помогать, другие боятся США

В силу глубокой политической, экономической и инфраструктурной взаимозависимости с Россией страны Центральной Азии не могли не почувствовать на себе последствий масштабных санкций, введенных западными странами из-за украинского кризиса. И дело здесь даже не в том, что часть стран региона являются партнерами по Евразийскому экономическому союзу (Казахстан и Киргизия – полноправные члены, Узбекистан – наблюдатель с декабря 2020 г.). Практически для всех Россия и без ЕАЭС ключевой торговый партнер и инвестор. Интеграция лишь придает институциональности и системности существующему глубокому взаимодействию. У всех центральноазиатских стран обширная двусторонняя правовая база отношений с Россией, интенсивный политический диалог на уровне руководства стран, ведомств, регионов. Из-за высокого уровня привязки национальных валют вслед за резким падением рубля в конце февраля этого года в пике вошли практически все региональные валюты. А затем они вслед за рублем восстановили свои прежние уровни по отношению к ведущим мировым валютам.