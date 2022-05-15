Одни готовы помогать, другие боятся США

Одни готовы помогать, другие боятся СШАКак страны Центральной Азии адаптируются к антироссийским санкциям
В силу глубокой политической, экономической и инфраструктурной взаимозависимости с Россией страны Центральной Азии не могли не почувствовать на себе последствий масштабных санкций, введенных западными странами из-за украинского кризиса. И дело здесь даже не в том, что часть стран региона являются партнерами по Евразийскому экономическому союзу (Казахстан и Киргизия – полноправные члены, Узбекистан – наблюдатель с декабря 2020 г.). Практически для всех Россия и без ЕАЭС ключевой торговый партнер и инвестор. Интеграция лишь придает институциональности и системности существующему глубокому взаимодействию. У всех центральноазиатских стран обширная двусторонняя правовая база отношений с Россией, интенсивный политический диалог на уровне руководства стран, ведомств, регионов. Из-за высокого уровня привязки национальных валют вслед за резким падением рубля в конце февраля этого года в пике вошли практически все региональные валюты. А затем они вслед за рублем восстановили свои прежние уровни по отношению к ведущим мировым валютам.
Одним из наиболее чувствительных вопросов для целого ряда стран региона является положение диаспор в России. Замедление российской экономики существенным образом сказывается на их доходах и, как следствие, на размерах денежных переводов на родину. Эти деньги играют очень важную позитивную роль для социально-экономической стабильности в первую очередь для Таджикистана, где переводы из России соразмерны 30% ВВП страны. Поток этих денег очень важен и для Киргизии с Узбекистаном. Любое снижение этой статьи доходов, а в худшем случае массовое возвращение мигрантов домой из-за потери работы в России может вызвать социальную напряженность в регионе.