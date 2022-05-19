Кого выбрали в разрушенном Ливане

На выборах решался один вопрос: сумеет ли шиитское движение «Хезболла» сохранить парламентское большинство и фактическую власть в Ливане? Проиранская «Хезболла», располагающая собственной армией (другим партиям это запрещено законом), мощными финансово-экономическими и социальными структурами, получающая помощь от Тегерана, выступает в союзе с умеренной шиитской партией «Амаль» и «Свободным патриотическим движением» (СПД), состоящим из христиан-маронитов, поддерживающих президента Мишеля Ауна. Назвать это союзом равных невозможно: «Хезболла» абсолютно доминирует в коалиции, а ее союзницы лишь имитируют самостоятельность. Президент Аун, когда-то сражавшийся с «Хезболлой», палестинцами и сирийскими войсками, давно решил, что вчерашний враг окончательно победил, и предложил христианам поддержать победителя в обмен на безопасность, пусть и ценой политического подчинения. Часть уставших от многолетних войн христиан поддержали Ауна и согласились на вторые роли при «Хезболле».