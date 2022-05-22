Сделать деньги доступными

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Почему нужно снижать учетную ставку дальше
Наталья Сафина , руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» Центра стратегических разработок
Евгений Разумный / Ведомости

В конце февраля Банк России экстренно повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% и ужесточил механизмы, регулирующие движение капитала. Решения были направлены на купирование повышенных девальвационных и инфляционных рисков, рисков усиления волатильности на внутреннем финансовом рынке, которые были вызваны введением беспрецедентных финансово-экономических санкций властями недружественных стран.

В условиях ограничений на движение капитала и импорт (как в результате введенных санкций, так и по причине перебоев в логистике) уже два месяца наблюдается устойчивый тренд на укрепление национальной валюты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных