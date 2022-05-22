Сделать деньги доступными

Сделать деньги доступнымиПочему нужно снижать учетную ставку дальше
В конце февраля Банк России экстренно повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% и ужесточил механизмы, регулирующие движение капитала. Решения были направлены на купирование повышенных девальвационных и инфляционных рисков, рисков усиления волатильности на внутреннем финансовом рынке, которые были вызваны введением беспрецедентных финансово-экономических санкций властями недружественных стран.
В условиях ограничений на движение капитала и импорт (как в результате введенных санкций, так и по причине перебоев в логистике) уже два месяца наблюдается устойчивый тренд на укрепление национальной валюты.
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