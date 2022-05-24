Интерес к чтению в России возрождается

В последние годы одним из главных драйверов книжного рынка были аудиокниги, показывая рост в 40–50%, согласно данным издательства «Эксмо». Сегодня они менее интересны горожанам, но в марте все же наблюдалось увеличение спроса примерно на 10%. Еще одно смещение парадигмы – падение в сегменте нон-фикшн, который уверенно лидировал в последние годы. В январе – апреле 2022 г. книг нон-фикшн купили всего на 7% больше относительно аналогичного периода в прошлом году. В то время как фикшн-литература поднялась в продажах на 45%. Сейчас аудитории менее интересны книги про успех в бизнесе, мотивацию, саморазвитие. В центре внимания книги по самопомощи, популярной психологии, борьбе со стрессом и тревожностью. Рейтинги продаж возглавили: «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» психолога, журналиста Ольги Примаченко, «Ребенок в тебе должен обрести дом. Вернуться в детство, чтобы исправить взрослые ошибки» немецкого клинического психолога Стефани Шталь, «Это же ребенок! Школа адекватных родителей» Вики Дмитриевой, «Психология влияния. Как научиться убеждать и добиваться успеха» Роберта Чалдини, «Хочу и буду. 6 правил счастливой жизни, или Метод Лабковского в действии» Михаила Лабковского.