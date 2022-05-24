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Интерес к чтению в России возрождается

Рост читательской активности особенно заметен среди молодой аудитории
Евгений Капьев , генеральный директор издательства «Эксмо»
Максим Стулов / Ведомости

На фоне санкций меняется не только себестоимость книг, но и поведение потребителей. В кино и музыке возможности досуга горожан сократились. В то же время наблюдается рост читательской активности, и особенно это заметно среди молодой аудитории. По данным исследования Российского индекса целевых групп (Росиндекс), с 2019 г. интерес к чтению в возрастных группах 16–19 лет и 20–24 года вырос в среднем на 62,7%.

В последние годы одним из главных драйверов книжного рынка были аудиокниги, показывая рост в 40–50%, согласно данным издательства «Эксмо». Сегодня они менее интересны горожанам, но в марте все же наблюдалось увеличение спроса примерно на 10%. Еще одно смещение парадигмы – падение в сегменте нон-фикшн, который уверенно лидировал в последние годы. В январе – апреле 2022 г. книг нон-фикшн купили всего на 7% больше относительно аналогичного периода в прошлом году. В то время как фикшн-литература поднялась в продажах на 45%. Сейчас аудитории менее интересны книги про успех в бизнесе, мотивацию, саморазвитие. В центре внимания книги по самопомощи, популярной психологии, борьбе со стрессом и тревожностью. Рейтинги продаж возглавили: «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» психолога, журналиста Ольги Примаченко, «Ребенок в тебе должен обрести дом. Вернуться в детство, чтобы исправить взрослые ошибки» немецкого клинического психолога Стефани Шталь, «Это же ребенок! Школа адекватных родителей» Вики Дмитриевой, «Психология влияния. Как научиться убеждать и добиваться успеха» Роберта Чалдини, «Хочу и буду. 6 правил счастливой жизни, или Метод Лабковского в действии» Михаила Лабковского.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных