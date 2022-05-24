Как стимулировать зарубежные компании продолжить работу в России

По нашим оценкам, в России напрямую работает более 5000 иностранных компаний и еще более 30 000 иностранных компаний поставляют свою продукцию на отечественный рынок через российских посредников. Всего с иностранным бизнесом прямо или косвенно связано 8–11% рабочих мест в российской экономике. Это позволяет предполагать, что масштаб присутствия иностранного бизнеса в России далеко не ограничивается теми компаниями, которые как-либо ограничили деятельность на российском рынке.