Как стимулировать зарубежные компании продолжить работу в России

Как стимулировать зарубежные компании продолжить работу в РоссииПодавляющая часть иностранного бизнеса планирует остаться в РФ
Информационный фон последних месяцев был насыщен сообщениями о приостановке иностранными компаниями некоторых операций на российском рынке, в отдельных случаях эти компании объявляли о полном уходе из России. Публично опубликованные оценки числа ограничивших деятельность в России иностранных компаний варьируются от нескольких сотен почти до 1000. В этих компаниях может быть занято около 600 000 человек, согласно недавно озвученным первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком цифрам.
По нашим оценкам, в России напрямую работает более 5000 иностранных компаний и еще более 30 000 иностранных компаний поставляют свою продукцию на отечественный рынок через российских посредников. Всего с иностранным бизнесом прямо или косвенно связано 8–11% рабочих мест в российской экономике. Это позволяет предполагать, что масштаб присутствия иностранного бизнеса в России далеко не ограничивается теми компаниями, которые как-либо ограничили деятельность на российском рынке.