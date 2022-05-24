Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Как стимулировать зарубежные компании продолжить работу в России

Подавляющая часть иностранного бизнеса планирует остаться в РФ
Арсений Китаев , начальник отдела специальных проектов и программ Центра экономического анализа и прогнозирования ЦСР
Денис Гришкин / Ведомости

Информационный фон последних месяцев был насыщен сообщениями о приостановке иностранными компаниями некоторых операций на российском рынке, в отдельных случаях эти компании объявляли о полном уходе из России. Публично опубликованные оценки числа ограничивших деятельность в России иностранных компаний варьируются от нескольких сотен почти до 1000. В этих компаниях может быть занято около 600 000 человек, согласно недавно озвученным первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком цифрам.

По нашим оценкам, в России напрямую работает более 5000 иностранных компаний и еще более 30 000 иностранных компаний поставляют свою продукцию на отечественный рынок через российских посредников. Всего с иностранным бизнесом прямо или косвенно связано 8–11% рабочих мест в российской экономике. Это позволяет предполагать, что масштаб присутствия иностранного бизнеса в России далеко не ограничивается теми компаниями, которые как-либо ограничили деятельность на российском рынке.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных