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Как парировать уход вендоров

Российские компании оказались неплохо подготовлены к такому форс-мажору
Сергей Путченко , руководитель группы развития бизнеса облачной платформы Voximplant
Getty Images

В неформальном общении менеджмент глобальных поставщиков железа и софта нередко признается, что у них пока нет и понимания, будут ли они в ближайшее время работать в России и если будут, то как. Настроение в их российских офисах можно охарактеризовать как растерянность и ожидание.

Так или иначе уже ограничили или свернули работу поставщики полупроводниковых комплектующих, IT и телекомоборудования – компании Intel, AMD, Nvidia, Dell, HP, Acer, Asus, Cisco, Nokia, Ericsson. Так же поступили и софтверные вендоры: Microsoft, Alphabet, AWS, SAP, VMware, Autodesk, TeamViewer и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных