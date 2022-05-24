Как парировать уход вендоров

Как парировать уход вендоровРоссийские компании оказались неплохо подготовлены к такому форс-мажору
В неформальном общении менеджмент глобальных поставщиков железа и софта нередко признается, что у них пока нет и понимания, будут ли они в ближайшее время работать в России и если будут, то как. Настроение в их российских офисах можно охарактеризовать как растерянность и ожидание.
Так или иначе уже ограничили или свернули работу поставщики полупроводниковых комплектующих, IT и телекомоборудования – компании Intel, AMD, Nvidia, Dell, HP, Acer, Asus, Cisco, Nokia, Ericsson. Так же поступили и софтверные вендоры: Microsoft, Alphabet, AWS, SAP, VMware, Autodesk, TeamViewer и проч.
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