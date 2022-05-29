Голод может убить больше афганцев, чем многолетние войны

Но все это, возможно, вскоре померкнет по сравнению с тем, что ожидает Афганистан. CNN предупреждает, что голод в Афганистане может убить больше людей, чем 20 лет войны. Телеканал сообщает, что жители Кабула и фермеры впервые в жизни выстраиваются в очереди за гуманитарной помощью, которой катастрофически не хватает (в столице хлеба всегда было достаточно, а земледельцы кормили себя сами). По данным Международного комитета спасения, в Афганистане недоедает более 90% жителей страны и не менее 20 млн афганцев, т. е. примерно половина населения реально голодает. Организация Save the Children сообщает, что от голода в Афганистане страдает около 9,6 млн детей и из них 1,1 млн грозит «самая тяжелая форма недоедания» (проще говоря, голодная смерть).