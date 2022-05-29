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Голод может убить больше афганцев, чем многолетние войны

Афганистан может столкнуться с катастрофой, подобной той, что пережил Советский Союз в 1933-м
Евгений Трифонов , политолог
AP

Угроза мирового голода, связанная с конфликтом вокруг Украины, становится реальностью. Уже месяц новостные агентства рассказывают о трагической ситуации в Шри-Ланке, где толпы голодающих громят правительственные учреждения. Похожие новости приходят и из Ливана, а власти Марокко призывают ООН помочь, поскольку пшеницы в стране осталось всего на несколько недель.

Но все это, возможно, вскоре померкнет по сравнению с тем, что ожидает Афганистан. CNN предупреждает, что голод в Афганистане может убить больше людей, чем 20 лет войны. Телеканал сообщает, что жители Кабула и фермеры впервые в жизни выстраиваются в очереди за гуманитарной помощью, которой катастрофически не хватает (в столице хлеба всегда было достаточно, а земледельцы кормили себя сами). По данным Международного комитета спасения, в Афганистане недоедает более 90% жителей страны и не менее 20 млн афганцев, т. е. примерно половина населения реально голодает. Организация Save the Children сообщает, что от голода в Афганистане страдает около 9,6 млн детей и из них 1,1 млн грозит «самая тяжелая форма недоедания» (проще говоря, голодная смерть).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных