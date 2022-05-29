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Зачем Байден подлил масла в огонь тайваньского вопроса?

Американцы по-прежнему действуют не столько посулами, сколько угрозами
Иван Зуенко , старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО
Anna Moneymaker / AFP

Визит президента США Джо Байдена в Восточную Азию ожидаемо обернулся новым витком китайско-американского противостояния. Курс на глобальное сдерживание КНР был открыто запущен еще при предыдущем президенте Дональде Трампе. От избрания Байдена китайцы ожидали перемен, однако просчитались. И более того, если республиканец Трамп давил на КНР, чтобы добиться выгодной торговой сделки, то при демократе Байдене сдерживание Китая приобрело черты экзистенциальной задачи. И даже попытки склонить Пекин на свою сторону в вопросах поддержки антироссийских санкций не смогли заставить Вашингтон сменить тональность общения с Пекином: американцы по-прежнему действуют не столько посулами, сколько угрозами.

Самая горячая тема в отношениях двух держав – Тайвань. Соединенные Штаты занимают противоречивую позицию в отношении этого острова. В свое время, в начале 1950-х гг., именно политическая поддержка и ввод американских войск спасли Тайвань, где укрылось проигравшее в китайской гражданской войне правительство, от неминуемой десантной операции со стороны материка. Де-факто именно США являлись и являются гарантией существования на Тайване независимого государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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