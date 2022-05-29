Зачем Байден подлил масла в огонь тайваньского вопроса?Американцы по-прежнему действуют не столько посулами, сколько угрозами
Визит президента США Джо Байдена в Восточную Азию ожидаемо обернулся новым витком китайско-американского противостояния. Курс на глобальное сдерживание КНР был открыто запущен еще при предыдущем президенте Дональде Трампе. От избрания Байдена китайцы ожидали перемен, однако просчитались. И более того, если республиканец Трамп давил на КНР, чтобы добиться выгодной торговой сделки, то при демократе Байдене сдерживание Китая приобрело черты экзистенциальной задачи. И даже попытки склонить Пекин на свою сторону в вопросах поддержки антироссийских санкций не смогли заставить Вашингтон сменить тональность общения с Пекином: американцы по-прежнему действуют не столько посулами, сколько угрозами.
Самая горячая тема в отношениях двух держав – Тайвань. Соединенные Штаты занимают противоречивую позицию в отношении этого острова. В свое время, в начале 1950-х гг., именно политическая поддержка и ввод американских войск спасли Тайвань, где укрылось проигравшее в китайской гражданской войне правительство, от неминуемой десантной операции со стороны материка. Де-факто именно США являлись и являются гарантией существования на Тайване независимого государства.