Рубль может продолжить укреплениеДля возврата в коридор 65–80 руб./$ правительству придется задействовать инструменты стерилизации валюты
Российский рубль за последние два с половиной месяца укрепился к доллару в 2 раза – с 120 до 59. Это несмотря на конфликт на Украине, масштабные санкции Запада, риски эмбарго Европы на российские нефть и газ.
В условиях жестких ограничений на движение капитала и отсутствия бюджетного правила рубль может продолжить укрепление. В ближайшие месяцы российские власти должны будут найти новые варианты стерилизации валюты, чтобы понятными методами стабилизировать курс рубля на наиболее благоприятных для экономики значениях.
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