Новая Колумбия побеждает старую

Новая Колумбия побеждает старуюПочему не следует ждать катастрофы при любом исходе выборов в стране
Главной сенсацией первого тура президентских выборов в Колумбии стало не первое место левоцентристского кандидата Густаво Петро, а сокрушительное поражение традиционной элиты, управлявшей страной чуть ли не всю ее историю. Представитель традиционного политического истеблишмента Федерико Гутьеррес (23,9% голосов) оказался на третьем месте, пропустив вперед не только Петро с 40,32%, но и enfant terrible колумбийской политики, «колумбийского Трампа» Родольфо Эрнандеса (28,15% голосов).
Про фаворита выборов пишут, что он первый в истории Колумбии левый политик, уверенно идущий к президентскому креслу. Звучат победные реляции из общеконтинентального левого лагеря: вслед за марксистами Педро Кастильо, возглавившим Перу, и Габриэлем Боричем, победившим в Чили, левое правительство вот-вот получит Колумбия – самая консервативная страна региона.