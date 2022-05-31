Новая Колумбия побеждает старую

Главной сенсацией первого тура президентских выборов в Колумбии стало не первое место левоцентристского кандидата Густаво Петро, а сокрушительное поражение традиционной элиты, управлявшей страной чуть ли не всю ее историю. Представитель традиционного политического истеблишмента Федерико Гутьеррес (23,9% голосов) оказался на третьем месте, пропустив вперед не только Петро с 40,32%, но и enfant terrible колумбийской политики, «колумбийского Трампа» Родольфо Эрнандеса (28,15% голосов).