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Как Россия будет переходить на собственный софт

Масштабное импортозамещение займет не менее пяти лет
Илья Каштанкин , основатель и директор «Норд клан»
Максим Стулов / Ведомости

Если верить прогнозам прошлых лет, уже к концу 2021 г. доля российского программного обеспечения (ПО) в экономике должна была составлять 50–70%, но этот показатель едва достиг 30–40%. Позитивный перелом произошел только в динамике госзакупок, где с 2015 г. объем приобретаемого российского софта взлетел с 25 до 65%. Ключевую роль здесь сыграли два фактора – пандемия, заставившая ряд организаций изменить подходы к работе, и поддержка государства.

Господдержка и сегодня является серьезным стимулом – реестр компаний, освобожденных от НДС при реализации российского ПО, содержит 13 000 продуктов и более 4000 правообладателей. Это не исчерпывающая цифра, потому что включает в себя преимущественно b2b-решения, созданные исключительно на основе отечественных разработок. В целом же импортозамещение происходит неравномерно: если государственные компании стимулируются сверху, то у частных остается право выбора, на каком ПО развивать свою IT-инфраструктуру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных