Как Россия будет переходить на собственный софт

Господдержка и сегодня является серьезным стимулом – реестр компаний, освобожденных от НДС при реализации российского ПО, содержит 13 000 продуктов и более 4000 правообладателей. Это не исчерпывающая цифра, потому что включает в себя преимущественно b2b-решения, созданные исключительно на основе отечественных разработок. В целом же импортозамещение происходит неравномерно: если государственные компании стимулируются сверху, то у частных остается право выбора, на каком ПО развивать свою IT-инфраструктуру.