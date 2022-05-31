Как Россия будет переходить на собственный софт

Как Россия будет переходить на собственный софтМасштабное импортозамещение займет не менее пяти лет
Если верить прогнозам прошлых лет, уже к концу 2021 г. доля российского программного обеспечения (ПО) в экономике должна была составлять 50–70%, но этот показатель едва достиг 30–40%. Позитивный перелом произошел только в динамике госзакупок, где с 2015 г. объем приобретаемого российского софта взлетел с 25 до 65%. Ключевую роль здесь сыграли два фактора – пандемия, заставившая ряд организаций изменить подходы к работе, и поддержка государства.
Господдержка и сегодня является серьезным стимулом – реестр компаний, освобожденных от НДС при реализации российского ПО, содержит 13 000 продуктов и более 4000 правообладателей. Это не исчерпывающая цифра, потому что включает в себя преимущественно b2b-решения, созданные исключительно на основе отечественных разработок. В целом же импортозамещение происходит неравномерно: если государственные компании стимулируются сверху, то у частных остается право выбора, на каком ПО развивать свою IT-инфраструктуру.