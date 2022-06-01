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На рынке недвижимости выживет только эффективный продукт

Чтобы соблюсти обязательства, застройщикам приходится вносить изменения в проекты
Петр Кирилловский , директор департамента развития продукта ГК ФСК
Евгений Разумный / Ведомости

Новая реальность диктует новые условия всем сферам, в том числе рынку недвижимости. По данным исследования ЦИАН, в апреле 2022 г. на первичном рынке Московского региона было заключено 9500 договоров долевого участия (ДДУ), это минимальный показатель с лета 2020 г. После мартовских рекордов в 18 300 ДДУ в апреле спрос на новостройки уменьшился почти вдвое. В абсолютном выражении это возврат к показателям первой половины 2017 г.

Финансовые причины не являются основным тормозящим фактором покупки, доверие становится основной валютой на рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных