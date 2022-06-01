На рынке недвижимости выживет только эффективный продукт

Новая реальность диктует новые условия всем сферам, в том числе рынку недвижимости. По данным исследования ЦИАН, в апреле 2022 г. на первичном рынке Московского региона было заключено 9500 договоров долевого участия (ДДУ), это минимальный показатель с лета 2020 г. После мартовских рекордов в 18 300 ДДУ в апреле спрос на новостройки уменьшился почти вдвое. В абсолютном выражении это возврат к показателям первой половины 2017 г.