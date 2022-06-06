Рецессия как лекарство от инфляции

Стоит ли ожидать снижения инфляции в ближайшее время? Скорее всего, нет. Да, с одной стороны, ближе к концу второго полугодия в пользу замедления темпов роста инфляции будет выступать высокая база прошлого года (инфляция начала разгоняться ближе к концу 2021 г.). Других признаков замедления инфляции в Евросоюзе пока не наблюдается. Европейский ЦБ планирует остановить программу выкупа активов уже в ближайшие недели, а также перейти к циклу повышения ставок. Сможет ли это привести к быстрому замедлению инфляции? Вероятно, нет.