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Рецессия как лекарство от инфляции

Экономика ЕС страдает от повышения цен на энергоресурсы
Денис Буйволов , аналитик «БКС Мир инвестиций»
Евгений Разумный / Ведомости

На минувшей неделе вышла статистика по инфляции в Евросоюзе, которая вновь обновила рекорды. Фактическое значение инфляции в мае составило 8,1%, что выше уровня апреля, когда был зафиксирован рост цен на 7,4%. Результат оказался еще и хуже ожиданий консенсус-прогноза в 7,8%. В разрезе компонентов наибольший рост вновь показали цены на энергоресурсы, которые выросли на 39,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Цены на продовольствие, алкоголь и табак увеличились на 7,5%. Даже без учета этих составляющих инфляция находится на уровне 3,8%, что выше цели, которую таргетирует Европейский центральный банк.

Стоит ли ожидать снижения инфляции в ближайшее время? Скорее всего, нет. Да, с одной стороны, ближе к концу второго полугодия в пользу замедления темпов роста инфляции будет выступать высокая база прошлого года (инфляция начала разгоняться ближе к концу 2021 г.). Других признаков замедления инфляции в Евросоюзе пока не наблюдается. Европейский ЦБ планирует остановить программу выкупа активов уже в ближайшие недели, а также перейти к циклу повышения ставок. Сможет ли это привести к быстрому замедлению инфляции? Вероятно, нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных