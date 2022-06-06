Рецессия как лекарство от инфляции

Рецессия как лекарство от инфляцииЭкономика ЕС страдает от повышения цен на энергоресурсы
На минувшей неделе вышла статистика по инфляции в Евросоюзе, которая вновь обновила рекорды. Фактическое значение инфляции в мае составило 8,1%, что выше уровня апреля, когда был зафиксирован рост цен на 7,4%. Результат оказался еще и хуже ожиданий консенсус-прогноза в 7,8%. В разрезе компонентов наибольший рост вновь показали цены на энергоресурсы, которые выросли на 39,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Цены на продовольствие, алкоголь и табак увеличились на 7,5%. Даже без учета этих составляющих инфляция находится на уровне 3,8%, что выше цели, которую таргетирует Европейский центральный банк.
Стоит ли ожидать снижения инфляции в ближайшее время? Скорее всего, нет. Да, с одной стороны, ближе к концу второго полугодия в пользу замедления темпов роста инфляции будет выступать высокая база прошлого года (инфляция начала разгоняться ближе к концу 2021 г.). Других признаков замедления инфляции в Евросоюзе пока не наблюдается. Европейский ЦБ планирует остановить программу выкупа активов уже в ближайшие недели, а также перейти к циклу повышения ставок. Сможет ли это привести к быстрому замедлению инфляции? Вероятно, нет.