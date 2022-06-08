Как построить устойчивую систему здравоохранения в новой реальности

Первая причина – «демографическая яма», т. е. падение рождаемости в 90-е гг. из-за экономической и политической нестабильности в стране. За это десятилетие в России, по оценке Росстата, родилось на 10 млн меньше детей, чем в 80-е, и преждевременно умерло около 11 млн человек. Соответственно, к 2015–2020 гг. в России выросло меньшее количество молодых женщин, готовых рожать детей.