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Как построить устойчивую систему здравоохранения в новой реальности

В этом поможет высокий уровень цифровой зрелости российского общества
Сергей Лежнин , генеральный директор группы компаний «Доктис»
Максим Стулов / Ведомости

Население России сокращается уже четыре года подряд. Привели к этому как исторические и социальные причины, так и периодически появляющиеся «черные лебеди».

Первая причина – «демографическая яма», т. е. падение рождаемости в 90-е гг. из-за экономической и политической нестабильности в стране. За это десятилетие в России, по оценке Росстата, родилось на 10 млн меньше детей, чем в 80-е, и преждевременно умерло около 11 млн человек. Соответственно, к 2015–2020 гг. в России выросло меньшее количество молодых женщин, готовых рожать детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных